Les foulées amicales de Sendets Sendets, 10 avril 2022, Sendets.

Les foulées amicales de Sendets Sendets

2022-04-10 09:30:00 – 2022-04-10

Sendets Pyrénées-Atlantiques Sendets

5 EUR L’association Sendets Sports Solidarité organise le 10 avril 2022 la 6 ème édition des « Foulées

Amicales de Sendets » au profit de l’association Les Amis des Enfants du Monde (AEM).

Il s’agit d’un semi-marathon en relais mixte composé de trois coureurs et d’une marche familiale (non

chronométrée ) sur un parcours identique, ouvertes aux hommes et aux femmes à partir de la catégorie

minime (plus de 14 ans selon distance) ainsi que d’un relais enfant.

+33 6 95 27 89 65

