Les Foul�es des Isles Avermes Avermes Catégories d’évènement: Allier

Avermes

Les Foul�es des Isles Avermes, 5 juin 2022, Avermes. Les Foulées des Isles Avermes

2022-06-05 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-05

Avermes Allier Avermes Le marathon des Isles change de nom et devient Les Foulées des Isles

Seul le nom change… pour le reste, toujours le même objectif, vous proposer un événement sportif basé sur la performance et le plaisir ! eamya03@gmail.com https://lesfouleesdesisles.wixsite.com/accueil Avermes

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Avermes Autres Lieu Avermes Adresse Ville Avermes lieuville Avermes Departement Allier

Avermes Avermes Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avermes/

Les Foul�es des Isles Avermes 2022-06-05 was last modified: by Les Foul�es des Isles Avermes Avermes 5 juin 2022 Allier Avermes

Avermes Allier