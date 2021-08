Chalon-sur-Saône Espace patrimoine Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Les fouilles archéologiques du cloître de la cathédrale Saint-Vincent – Chalon-sur-Saône 2013-2019 Espace patrimoine Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Espace patrimoine, le samedi 18 septembre à 14:00

Les fouilles archéologiques menées par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) dans le cloître de la cathédrale Saint-Vincent ont permis d’importantes découvertes. L’exposition “secrets d’un cloître» relate cette aventure et montre le travail des archéologues, depuis la découverte jusqu’à l’étude fine des objets. Samedi après midi, Benjamin Saint Jean Vitus, qui dirigea l’opération de fouilles, sera présent à l’Espace patrimoine pour échanger avec vous et répondre à vos questions sur ces fantastiques découvertes.

Entrée libre | Toutes les activités proposées sont soumises au respect des protocoles sanitaires en vigueur|Renseignements complémentaires au 03 85 93 15 98

Rencontre avec Benjamin Saint Jean Vitus, archéologue de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives qui fouilla le cloître. Espace patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

