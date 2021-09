Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Les fougères étaient là avant les dinosaures Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Les fougères étaient là avant les dinosaures Conservatoire et Jardin botaniques, 2 novembre 2021, Chambésy. Les fougères étaient là avant les dinosaures

Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 2 novembre à 12:30

Venez découvrir les fougères et leurs cousines, ces plantes qui ont pu former les premières forêts terrestres grâce à une innovation évolutive: les vaisseaux conducteurs. **Elles ont traversé les âges en ayant gardé une belle diversité.** Sur inscription à l’adresse: [[visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch)](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au: 022 418 51 00. [http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php) Dans le cadre de l’exposition: Le grand bazar de l’évolution Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T12:30:00 2021-11-02T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Chambésy Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy lieuville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy