Le philosophe Jacques Bouveresse est mort le 9 mai dernier à l’âge de 80 ans. Il laisse en héritage une œuvre considérable, ainsi qu’une éthique du philosopher, faite d’humilité et de probité intellectuelle. Engagé dans un combat pour la vérité, il raillait, dans sa leçon inaugurale au Collège de France – où il occupa de 1995 à 2010 la chaire Philosophie du langage et de la connaissance –, « le rapport singulièrement mal défini et incertain [que la philosophie] entretient avec la vérité, dont elle prétend généralement être la servante à la fois la plus désintéressée et la plus zélée ». Il nous livre une œuvre posthume, critique et incisive, qui sera présentée et discutée lors de cette rencontre.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

2021-11-07T14:30:00 2021-11-07T16:30:00

