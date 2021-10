Les Forums Medinjob sont de retour avec un nouveau format : les 48h de l’Emploi & de la Formation ! Incubateur Belle de Mai, 9 novembre 2021, Marseille.

Les Forums Medinjob sont de retour avec un nouveau format : les 48h de l’Emploi & de la Formation !

Incubateur Belle de Mai, le mardi 9 novembre à 09:00

Les **Forums Medinjob** sont de retour avec un nouveau format : _*les 48h de l’Emploi & de la Formation ! *_ A vos agendas, cette année Medinsoft co-organise avec La Coque la 12ème édition des Forums Medinjob, avec un format plus original et inédit : “les 48h de l’Emploi & de la Formation” du **08 au 10 novembre 2021** au _Pôle Média de la Belle de Mai, à La Coque et en distanciel sur la plateforme numérique Oneforum.fr._ Ces forums aident les entreprises de la Région Sud à recruter les talents nécessaires au développement de leur activité dans les secteurs et/ou pour des postes de l’IT & du digital. *_VILLAGE EMPLOI *_ Venez rencontrer et recruter les cadres, salariés et étudiants du secteur IT-Digital ☑ Entreprises du numérique, ☑ Startups ☑ ESN, ☑ TPE, ☑ Cabinets de recrutement Réservez votre stand pour le Village de l’Emploi aux #ForumsMedinjob ! _*_ _VILLAGE FORMATION_ _*_ Venez rencontrer les étudiants du secteur IT-Digital en recherche d’informations ☑ Ecoles ☑ Organismes de formation ☑ Coachs certifiés Réservez votre stand pour le Village Formation aux #ForumsMedinjob ! __________________________ Vous souhaitez plus d’informations et devenir exposant ou conférencier ? >> Contactez VINCENT RICHET [[vincent@lacoque-numerique.fr](mailto:vincent@lacoque-numerique.fr)](mailto:vincent@lacoque-numerique.fr) ou au 06 60 31 37 39 –> Découvrez le programme : [[https://medinjob.io/les-forums-medinjob/](https://medinjob.io/les-forums-medinjob/)](https://medinjob.io/les-forums-medinjob/)

Entrée libre sur inscription

Ces forums aident les entreprises de la Région Sud à recruter les talents nécessaires au développement de leur activité dans les secteurs et/ou pour des postes de l’IT & du digital.

Incubateur Belle de Mai 37 rue guibal 13003 marseille Marseille 3ème Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T22:00:00