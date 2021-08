Les fortifications de Saint-Dizier, du château des seigneurs de Dampierre à la Sous-Préfecture Château de Saint-Dizier – sous-préfecture, 18 septembre 2021, Saint-Dizier.

### Ouverture exceptionnelle du parc de la Sous-Préfecture avec la découverte des fortifications et du château médiéval de Saint-Dizier. Dès la seconde moitié du XIe siècle, la famille des seigneurs de Dampierre créa une ville fortifiée au confluent de la Marne et de l’Ornel. Une ville organisée autour d’un château et de fortifications flanquées d’une dizaine de tours. Au fil des siècles, il devient un lieu de protection des habitants et de personnages illustres. Citons Henri IV, Marie Stuart… Après la Seconde Guerre mondiale, le château abrite la Sous-Préfecture.

Gratuit. Entrée libre sur présentation d’une pièce d’identité. Ouverture du parc soumis à la météo et aux conditions sanitaires en vigueur.

Château de Saint-Dizier – sous-préfecture 54 rue Gambetta, 52100 Saint Dizier Saint-Dizier Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00