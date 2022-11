Les Forteresses Creil, 16 mars 2023, Creil.

Les Forteresses

Allée Nelson Creil Oise

2023-03-16 20:00:00 – 2023-03-16 23:00:00

Creil

Oise

Creil

20 Aller chercher la joie, à tout prix !

On se croirait dans un petit restaurant de plein air à Téhéran. Une partie du public prend place sur les plateformes du décor, l’autre dans les gradins. La frontière entre la scène et la salle est ainsi gommée, recréant la convivialité et l’accueil nécessaires pour entendre les récits enchevêtrés de la vie de ces 3 soeurs nées au début des années 60 en Azerbaïdjan iranien. Elles déambulent parmi nous, font le bilan de leurs vies, dressent 3 paysages intimes faits de grandes joies et de grandes peines, d’enfance, de révolution, de mariage, de guerre ou d’exil.

C’est de voir sa mère et ses 2 soeurs qui ne s’étaient pas réunies depuis 11 ans, déambuler dans les rues d’Avignon où Gurshad Shaheman présentait un spectacle, qu’est née cette aventure folle et merveilleuse : venir elles-mêmes se raconter sur scène, en famille.

Tarif 2

15 € / 20 €

Carte écoles d’art

Durée

3h

Atelier

Danses partagées

Samedi 18 mars de 14h30

En famille

Partenaires

Dans le cadre du festival Les Amazones Modernes avec la Grange à Musique, scène de musiques actuelles de Creil

accueil@faiencerie-theatre.com +33 3 44 24 01 01 https://www.faiencerie-theatre.com/

Creil

