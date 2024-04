Les formules découverte du Domaine de Ferrant Lieu-dit Domaine de Ferrant Esclottes, mardi 2 janvier 2024.

Les formules découverte du Domaine de Ferrant Lieu-dit Domaine de Ferrant Esclottes Lot-et-Garonne

Les formules découverte du Domaine de Ferrant, c’est toute l’année sur réservation 24h à l’avance

– Dégustation de vins (durée 30mn) 4 vins 3 couleurs / Gratuit

– Visite et dégustation du domaine (durée 1h) 4 vins 3 couleurs visite pédagogique des chais et de la vigne / 5 euros/pers

– Assiette du terroir (durée 3h) visite et dégustation 5 vins 3 couleurs, salle de dégustation climatisée. Repas à base de produits locaux / 20 euros/pers

– Pique-nique dans les vignes (durée 3h) visite et dégustation 5 vins 3 couleurs. Repas à base de produits locaux au milieu des vignes / 20 euros/pers .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02

fin : 2024-12-31

Lieu-dit Domaine de Ferrant 1202 route de Galice

Esclottes 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@domaindeferrant.com

L’événement Les formules découverte du Domaine de Ferrant Esclottes a été mis à jour le 2024-04-04 par OT du Pays de Duras CDT47