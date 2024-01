Les Formidables Salon du Livre Les Mots Passants + Astrolab* Bordeaux, samedi 23 mars 2024.

Les Formidables Spectacle-atelier un spectacle-atelier jeune et très jeune public ou familial, jeu clownesque, chanson et psychomotricité, qui soutient l’expression de la créativité et la découverte de soi. Samedi 23 mars, 17h30 Salon du Livre Les Mots Passants + Astrolab*

« Waaa ce corps ! Tout ce qu’on peut faire avec !!! TRANSFORMABLE !

Les mains, les pieds, la voix, les sens, l’imagination, les rêves… Toi et Moi, Ensemble, on est FORMIDABLE !!! »

Les Formidables est un spectacle atelier jeune et très jeune public ou familial, jeu clownesque, chanson et psychomotricité, qui soutient l’expression de la créativité et la découverte de soi. Il invite les spectateurs à jouer avec leurs ressources psychomotrices avec pour objectifs principaux qu’ils créent ainsi à partir de ce qu’ ils sont et qu’ils savourent avec jubilation l’ arc en ciel d’êtres humains formidables formé ensemble.

Les parents et accompagnants deviennent les véritables spectateurs de leurs enfants, si singuliers et multiples, ou en profitent pour vivre un véritable moment de complicité ludique en famille !

Le spectacle est adapté du livre éponyme de la psychomotricienne Pascale Pavy, désormais réédité en lien avec le spectacle. Le livre peut être un support de médiation ludique pour l’accompagnement à la motricité fine des jeunes enfants. Il peut ainsi faire l’objet d’un projet annuel en école maternelle, avec l’étude d’un personnages (qui correspond à une position de main) des Formidables par mois.

Développer la confiance en soi dans un climat interactif Des gestes et mouvements sont proposés par le personnage en interaction avec les enfants. Ils explorent ainsi leur potentiel corporel, sensoriel et psychique au cours du spectacle et passer du mode actif au mode contemplatif au gré de leurs envies.

« Dans un climat ludique de confiance et de découverte, l’enfant va pouvoir, tout en étant actif, se détendre et s’affirmer à chacun sa Formidable Histoire. Une histoire de complicité, une histoire de bien être, une histoire où chacun à son rôle à jouer » Pascale PAVY, autrice des Formidables

La musique en repère :

Des vocalisations ludiques et reproductibles par les enfants permettent de soutenir l’interaction dans un cadre clair et joyeux. Un refrain chanté accompagne le passage d’un outil psychomoteur à un autre et pose ainsi des repères dont l’enfant va pouvoir se saisir tout au long du spectacle, pour finir par un véritable moment festif à partager.

Le spectacle est disponible en solo ou en duo avec un pianiste, qui sublime l’ambiance et approfondit le propos.

Le spectacle est autonome et tout terrain.

Il peut être accompagné d’un atelier de médiation (théâtre, clown, conscience corporelle…).

En cadre scolaire, il est adapté aux élèves de maternelle et d’élémentaire.

Il est également adapté aux structures d’accueil de personnes en situation de handicap.

Salon du Livre Les Mots Passants + Astrolab* 47 rue son tay bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine