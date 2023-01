Les Formidables Pauillac, 15 février 2023, Pauillac .

Les Formidables

Les Tourelles Pauillac Gironde

2023-02-15 – 2023-02-15

Pauillac

Gironde

10 EUR “Toi et Moi… Une histoire de complicité, une histoire de bien-être, une histoire où chacun a son rôle à jouer.

Les mains, les pieds, la voix, l’imagination, les rêves… Ensemble… On a sa formidable histoire !”.

Les Formidables est un spectacle-atelier de jeu clownesque et chanson pour les enfants dès 2 ans, qui rend hommage à nos formidables outils corporels, sensoriels et psychiques, disponibles à chaque instant pour nourrir nos jeux à l’infini ! Les enfants sont invités à participer activement au spectacle en vivant en corps et en voix toutes les propositions du spectacle, chacun à sa façon !

Présenté par Maïlys Thanel (Compagnie Tadam) et adapté du livre de Pascale Pavy “Les Formidables”.

“Toi et Moi… Une histoire de complicité, une histoire de bien-être, une histoire où chacun a son rôle à jouer.

Les mains, les pieds, la voix, l’imagination, les rêves… Ensemble… On a sa formidable histoire !”.

Les Formidables est un spectacle-atelier de jeu clownesque et chanson pour les enfants dès 2 ans, qui rend hommage à nos formidables outils corporels, sensoriels et psychiques, disponibles à chaque instant pour nourrir nos jeux à l’infini ! Les enfants sont invités à participer activement au spectacle en vivant en corps et en voix toutes les propositions du spectacle, chacun à sa façon !

Présenté par Maïlys Thanel (Compagnie Tadam) et adapté du livre de Pascale Pavy “Les Formidables”.

Les Tourelles

Pauillac

dernière mise à jour : 2023-01-18 par