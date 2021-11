Angers 3W Academy Angers Angers, Maine-et-Loire Les formations conventionnées 3W Academy 3W Academy Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Les formations conventionnées 3W Academy 3W Academy Angers, 29 novembre 2021, Angers. Les formations conventionnées 3W Academy

du lundi 29 novembre au jeudi 2 décembre à 3W Academy Angers

Depuis sa créations en 2012, la 3W Academy a toujours eu à coeur d’offrir des **formations pratiques**, à la pointe de ce qu’il se passe dans les **entreprises** ! Vous souhaitez à votre tour sauter le pas et **apprendre à coder ?** Alors participez vite à notre réunion d’information pour connaître les détails de nos **formations conventionnées Pôle emploi.** L’équipe 3W Academy vous présente tout ce qui tourne autour de la formation pour devenir développeur.se web : le **métier** de développeur.se web, les **salaires**, le marché de l’**emploi**, les **technologies**, la **durée** de la formation, le **diplôme** et plein d’autres choses…

Sur inscription

L’équipe de la 3W Academy propose des formations conventionnées Pôle emploi pour devenir développeur/se web. Une chance pour les demandeurs d’emploi de se former au code web ! 3W Academy Angers 37-39-41 boulevard Jean Moulin angers Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T16:00:00 2021-11-29T17:30:00;2021-12-02T12:00:00 2021-12-02T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu 3W Academy Angers Adresse 37-39-41 boulevard Jean Moulin angers Ville Angers lieuville 3W Academy Angers Angers