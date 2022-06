Les Forez’capades – Randonnées et pique-nique foréziens Saint-Bonnet-le-Courreau Saint-Bonnet-le-Courreau Catégories d’évènement: 42940

Saint-Bonnet-le-Courreau

Les Forez’capades – Randonnées et pique-nique foréziens Saint-Bonnet-le-Courreau, 20 août 2022, Saint-Bonnet-le-Courreau. Les Forez’capades – Randonnées et pique-nique foréziens Saint-Bonnet-le-Courreau

2022-08-20 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-20

Saint-Bonnet-le-Courreau 42940 EUR 34 34 Découvrez les Monts du Forez au crépuscule grâce à une randonnée accompagnée d’une accompagnatrice en moyenne montagne.

Pique-nique du terroir en cours de randonnée.

Réservations en ligne uniquement. Saint-Bonnet-le-Courreau

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 42940, Saint-Bonnet-le-Courreau Autres Lieu Saint-Bonnet-le-Courreau Adresse Ville Saint-Bonnet-le-Courreau lieuville Saint-Bonnet-le-Courreau Departement 42940

Saint-Bonnet-le-Courreau Saint-Bonnet-le-Courreau 42940 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-bonnet-le-courreau/

Les Forez’capades – Randonnées et pique-nique foréziens Saint-Bonnet-le-Courreau 2022-08-20 was last modified: by Les Forez’capades – Randonnées et pique-nique foréziens Saint-Bonnet-le-Courreau Saint-Bonnet-le-Courreau 20 août 2022 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau

Saint-Bonnet-le-Courreau 42940