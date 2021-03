Bordeaux Bordeaux Bordeaux Les fontaines Wallace, un précieux cadeau pour les habitants des villes ! Pourquoi ? avec Percevoir Bordeaux Bordeaux Catégorie d’évènement: Bordeaux

Les fontaines Wallace, un précieux cadeau pour les habitants des villes ! Pourquoi ? avec Percevoir Bordeaux, 10 avril 2021-10 avril 2021, Bordeaux. Les fontaines Wallace, un précieux cadeau pour les habitants des villes ! Pourquoi ? avec Percevoir

Bordeaux, le samedi 10 avril à 10:00

**Vous saurez tout sur ces petites fontaines, emblématiques de l’accès à l’eau potable pour tous, au cours d’une promenade pédestre alliant le plus souvent arbres, calme, nature et … eau !** **Compte tenu de la situation sanitaire, le conférencier aura un micro et mettra à disposition des participants durant la visite un récepteur. Les participants apporteront leurs écouteurs munis d’une prise Jack 3,5 mm.** **A Bordeaux centre, rendez-vous communiqué à l’ inscription.** **Limité à 5 personnes.** **Tout public**

Gratuit, sur inscription

Connaissez-vous les fontaines Wallace ? Leurs quatre cariatides d’apparence identique et pourtant toutes différentes… Bordeaux Bordeaux Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-10T10:00:00 2021-04-10T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bordeaux Autres Lieu Bordeaux Adresse Bordeaux Ville Bordeaux