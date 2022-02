Les fontaines Wallace avec Percevoir Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Les fontaines Wallace avec Percevoir Bordeaux, 20 mars 2022, Bordeaux. Les fontaines Wallace avec Percevoir

Bordeaux, le dimanche 20 mars à 10:30

**Vous saurez tout sur les fontaines Wallace et sur les nouvelles fontaines à boire qu’elles ont inspirées, au cours d’une promenade pédestre alliant le plus souvent arbres, calme, nature et … eau !** **Tout public (accessible aux personnes déficientes** **visuelles)** **Gratuit, sur inscription**

Gratuit, sur inscription

Pourquoi ont-elles été et sont-elles encore aujourd’hui un précieux cadeau pour les Bordelais ? Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T10:30:00 2022-03-20T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bordeaux Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Les fontaines Wallace avec Percevoir Bordeaux 2022-03-20 was last modified: by Les fontaines Wallace avec Percevoir Bordeaux Bordeaux 20 mars 2022 bordeaux Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde