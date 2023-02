Le Dictionnaire non amoureux Les Fontaines – Pôle Brassens Camus Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont

Le Dictionnaire non amoureux 6 – 12 mars Les Fontaines – Pôle Brassens Camus, Lormont

Entrée gratuite

Exposition proposée par le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) dans le cadre de Journée internationale des droits des femmes. Les Fontaines – Pôle Brassens Camus rue Henri Dunant 33310 Lormont Génicart Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Extraits du Dictionnaire non amoureux, un livre objet réalisé par des femmes victimes de violences suivies par le CIDFF et participantes aux groupes de parole. Cet outil grand public de sensibilisation aux violences faites aux femmes a pour objectif de faire s’exprimer ces femmes, leur permettre de mettre des mots sur leur vécu dans la relation violente, mais aussi de témoigner de leur chemin pour sortir de la relation violente et le travail de reconstruction. Chaque lettre de l’alphabet a été choisie et illustrée par les femmes elles-mêmes.

2023-03-06T08:30:00+01:00

2023-03-12T17:00:00+01:00

