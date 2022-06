Les fontaines de la ville de Brioude Brioude Brioude Catégories d’évènement: 43100

Les fontaines de la ville de Brioude Place Grégoire de Tours Office de Tourisme de Brioude Sud Auvergne Brioude

2022-08-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-10 11:30:00 11:30:00

Brioude 43100 Visite guidée gratuite et commentée par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier pour découvrir les fontaines de la ville de Brioude info@ot-brioude.fr +33 4 71 74 97 49 https://www.tourisme-brioudesudauvergne.fr/ Place Grégoire de Tours Office de Tourisme de Brioude Sud Auvergne Brioude

