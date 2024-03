Les Fontaines Bleues du Château de Beaulon Les Fontaines Bleues du château de Beaulon Saint-Dizant-du-Gua, vendredi 31 mai 2024.

31 mai – 2 juin Les Fontaines Bleues du château de Beaulon 8,50 € par personne. Gratuit pour les handicapés et les enfants de -15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Dans les sous-bois, les mystérieuses Fontaines Bleues où la couleur bleu turquoise vous surprendra.

Les Fontaines Bleues du château de Beaulon 25 rue Saint-Vincent, 17240 Saint-Dizant-du-Gua Saint-Dizant-du-Gua 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 49 96 13 http://www.chateau-de-Beaulon.fr Deux parterres de composition régulière et sobre accompagnent le Château au nord et au Sud. Deux allées médianes traversent les pelouses animées d'ondes bleutées. Plus loin, dans une luxuriante ambiance de sous-bois se nichent de mystérieuses Fontaines Bleues. Les eaux calmes présentent une étrange coloration d'un bleu profond qui contraste harmonieusement avec le feuillage verdoyant des arbres. Un pigeonnier datant de 1740 présente 1500 nids balayés par son échelle tournante. Les amateurs de vieilles pierres pourront admirer les façades gothique et renaissance du château, ancienne résidence des évêques de Bordeaux.

Superficie : 13 ha

©Château de beaulon