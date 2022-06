Les Fondus du Macadam Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains Catégories d’évènement: 74200

Thonon-les-Bains 74200 Incontournable de l’été : ce festival d’arts vivants trace depuis plus de 25 ans de surprenants itinéraires artistiques au cœur de la ville, dans les lieux connus ou méconnus, avec les artistes les plus renommés ou les jeunes pousses talentueuses. thonon@thononlesbains.com +33 4 50 71 55 55 http://www.thononevenements.com/fondus-du-macadam/ Thonon-les-Bains

