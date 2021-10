Poitiers Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine,site de Poitiers Poitiers, Vienne Les fonds structurels européens Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine,site de Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Les fonds structurels européens Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine,site de Poitiers, 13 octobre 2021, Poitiers. Les fonds structurels européens

du mercredi 13 octobre au jeudi 14 octobre à Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers

Sous le haut patronage de Commission européenne, le 1er colloque du réseau Europe Droit et Action publique soulève des grandes questions relatives à l’avenir du développement des régions en Europe. Avec l’adoption du nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027 de l’Union européenne, les fonds structurels sont-ils toujours un levier pour l’action publique en région ? Les règles de conditionnalité impactent-elles encore la mise en oeuvre des fonds structurels ? L’articulation des fonds européens avec le plan Next Generation UE est-elle optimale ? Quels sont les enjeux des interventions structurelles post-covid 19 ? 13 octobre 2021 – de 18h à 20h —————————— ### Conférence-Débat Les fonds structurels européens : un enjeu pour les territoires, un défi pour l’Europe ? Avec la présence de Monsieur Alain LAMASSOURE, ancien ministre, ancien député européen. 14 octobre 2021 – de 9h à 18h —————————– ### Colloque International Les fonds structurels européens en région : Un levier pour l’action publique ? Plus d’informations : [https://droit.univ-poitiers.fr/colloque-les-fonds-structurels-europeens/](https://droit.univ-poitiers.fr/colloque-les-fonds-structurels-europeens/)

Entrée libre, sur inscription

Les 13 et 14 octobre 2021 se tiendront deux manifestations organisées dans le cadre du Réseau Régional de Recherche de la Nouvelle-Aquitaine « Europe, Droit et Action publique ». Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine,site de Poitiers 15 Rue de l’ancienne Comédie. 86000 Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T18:00:00 2021-10-13T20:00:00;2021-10-14T09:00:00 2021-10-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine,site de Poitiers Adresse 15 Rue de l’ancienne Comédie. 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine,site de Poitiers Poitiers