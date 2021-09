St lyphard Centre-ville 44410 St lyphard Loire-Atlantique, St lyphard Les Fol’Lypharday’s Centre-ville 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les commerçants de Saint-Lyphard vous remercient de votre soutien et vous invitent aux Fol'Lypharday's. Les samedis 9 et 16 octobre, des animations de rue feront la joie du public, avec déambulations, cracheurs de feu, présentation des « bolides à Jojo », petits véhicules customisés pour les enfants. Le 9 octobre aura également lieu un concours de pétanque, de 14 h à 19 h, en doublettes (inscriptions ouvertes au café L'Artifice). Rendez-vous dans les magasins de la ville de Saint-Lyphard où vous attendent vos commerçants participants à l'opération. Effectuez au moins 5 achats dans des enseignes différentes et n'oubliez pas de faire tamponner par chaque commerçant votre flyer dans les 5 cases prévues à cet effet au recto. Une fois ces cases complétées, remplissez le coupon ci-contre avec vos coordonnées et remettez-le dans l'une de ces enseignes afin de participer au tirage au sort.

