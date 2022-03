LES FOLLIES DE PANTIN salle Jacques Brel Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

LES FOLLIES DE PANTIN salle Jacques Brel, 13 mars 2022, Pantin. LES FOLLIES DE PANTIN

salle Jacques Brel, le dimanche 13 mars à 16:00

**SAVE THE DATE!** **Dimanche 13 mars à 16h à la salle Jacques Brel**, le Conservatoire vous invite à découvrir le monde de BROADWAY sous la direction artistique de David Lévi, en hommage au très célèbre compositeur et parolier de comédies musicales Stephen Sondheim! _Un voyage dans les airs new-yorkais, à ne louper sous aucun prétexte!_

Gratuit

Venez découvrir l’univers de BROADWAY!!!! salle Jacques Brel 42 avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pantin, Seine-Saint-Denis Autres Lieu salle Jacques Brel Adresse 42 avenue Edouard Vaillant, 93500 Ville Pantin lieuville salle Jacques Brel Pantin Departement Seine-Saint-Denis

salle Jacques Brel Pantin Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pantin/

LES FOLLIES DE PANTIN salle Jacques Brel 2022-03-13 was last modified: by LES FOLLIES DE PANTIN salle Jacques Brel salle Jacques Brel 13 mars 2022 pantin Salle Jacques Brel Pantin

Pantin Seine-Saint-Denis