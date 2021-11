Les follies de la jota COMDT, 26 mars 2022, Toulouse.

Les follies de la jota

du samedi 26 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022 à COMDT

Les premières références documentées de la musique de la jota se trouvent dès 1700. Est-ce un nouveau ball ? Est-ce une nouvelle dansa ? D’où vient-elle et où va-t-elle ? Dans la culture de la danse ibérique des XVIème et XVIIème siècles se trouvent des antécédents assez clairs de sa structure choréologique et de sa forme musicale. Il sera proposé de travailler quelques mudances des sources anciennes de follies, espanyoletes et paradetes afin de comparer leurs structures chorégraphiques et leur vocabulaire avec les unités de mouvement fondamentales et les figures de la jota populaire. – _Carles Mas i Garcia est musicien (flûtes et tambourins, cornemuses, castagnettes), danseur (danse traditionnelle catalane, danse ancienne) et historien de la danse. Il est titulaire du CA de musiques traditionnelles et du Grau superior en música tradicional (ESMUC, Catalogne)._ _Francesc «Panxito» Tomàs est musicien arrangeur et compositeur, interprète de cordophones traditionnels et anciens, poète improvisateur et pédagogue._ – > danseurs de niveau avancé ou très avancé en danse traditionnelle ou ancienne, pratique de la jota ou des bourrées, castagnettes bienvenues.

Sur inscriptions / 55 ou 44€ (voir modalités)

Stage de danse traditionnelle avec Carles Mas i Garcia et Francesc «Panxito» Tomàs

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T09:30:00 2022-03-27T16:00:00