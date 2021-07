Jouqueviel Jouqueviel Jouqueviel, Tarn Les Folles Journées Polyphoniques Jouqueviel Jouqueviel Catégories d’évènement: Jouqueviel

Les Folles Journées Polyphoniques 2021-07-30

Jouqueviel Tarn Jouqueviel EUR 5 22 Le Festival Polyphonique se déroule dans le Tarn et l’Aveyron . 3 ensembles Vocaux venus de Paris Poitier et Marseille s’associent le temps d’un Week end pour enchanter les chapelles et églises de la Vallée du Viaur valeriemarque@wanadoo.fr +33 7 86 55 11 28 http://urmas-polyphonie.org/ dernière mise à jour : 2021-05-04 par

