Les folles journées du Cinéma russe Marseille 3e Arrondissement, 26 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Les folles journées du Cinéma russe Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement

2022-03-26 – 2022-03-27 Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Samedi 26 mars 14h30

Un florilège de dessins animés russes (version française)

Un rendez-vous original et sans égal à savourer en famille • 75 min

Le film d’animation russe est l’un des plus réputés au monde. Avez-vous déjà entendu parler du chat Matroskin de Prostovashino ou du chien Chérik ou du monde merveilleux des contes des sœurs Brumberg ? Les dessins animés soviétiques représentent aujourd’hui le patrimoine de l’animation russe et sont connus de chaque enfant russe.



Trois de Prostokvashino • Vladimir Popov • 1978

Le Mordeur mordu • Viatcheslav Kotenotchkine • 1983

Attends un peu • Viatcheslav Kotenotchkine & Vladimir Tarassov • 1969

Réalisation d’un vœu • Z. & V. Brumberg • 1957

Le cerf-volant fantôme • Leonide Kayoukov • 1983

La charrette magique • Boris Boutakov • 1985



Samedi 26 mars 18h

La Croisière tigrée

De Vladimir Fetine • 1961 • 83 min • Film rire

Amis des animaux et des croisières, courez voir avec vos enfants cette comédie loufoque, digne des plus grands burlesques. Léonov, le Bourvil soviétique est absolument génial.

Chouleikine, simple cuisinier, veut absolument rentrer au pays. Seule solution : se faire passer pour un dresseur expérimenté sur un cargo qui transporte comme fret dix tigres et deux lions pour un jardin zoologique vers Odessa. Il se garde bien de dire à l’équipage qu’il ne connaît rien aux animaux. Durant la traversée un petit singe ouvre les cages. Les animaux recouvrent leur liberté. S’en suivent maintes aventures délirantes. Rien dans le voyage ne ressemble à une croisière tranquille.



Samedi 26 mars 21h

L’Étoile d’un merveilleux bonheur

De Vladimir Motyl • 1975 • 167 min • Film passion

Le film relate l’histoire des décabristes. Quelques jeunes officiers issus de l’aristocratie et favorables à la révolution dans le but d’abolir l’aristocratie et le servage, tentent un coup d’état en décembre 1825 afin d’empêcher le tsar Nicolas 1er d’accéder au trône. Le tsar punit sévèrement les rebelles : certains furent exécutés, d’autres envoyés en Sibérie. Certaines épouses de ces officiers n’hésitent pas à aller les rejoindre en exil.



Dimanche 27 mars 15h

Le Lichen des Caribous

De Vladimir Tournaev • 2014 • 98 min • Film émotion

Le jeune Nenets Aliocha se marie avec une voisine pour céder aux pressions de sa mère. Il doit perpétuer la lignée. Mais son cœur bat pour son amour d’enfance Aniko, la fille du vieux Seberouï. Elle est partie étudier à l’université de Tioumen et n’est jamais revenue au village. Chaque jour, Aliocha scrute la route et attend son retour… Il est déchiré entre l’envie de retrouver son amour impossible et le devoir de faire vivre les traditions de ses ancêtres. Un magnifique voyage au pays des Nenets, peuple nomade du cercle polaire sibérien presque vierge de toute technologie. Ce peuple en lien étroit avec la nature tente de concilier modernité et tradition. Le réalisateur Tournaev nous interroge sur cette question fondamentale : la technologie doit-elle nous libérer ou demeurer un objet de contrôle ? C’est le premier film russe à avoir obtenu le prix du public du Festival international de Moscou.

D’une beauté à vous couper le souffle !



Dimanche 27 mars 17h30

Le Temps des Premiers

De Dmitri Kisselev • 2017 • 147 min • Film aventure



Dans les années 60, pendant la guerre froide, l’URSS prévoit d’envoyer un homme dans l’espace pour une première sortie hors d’un vaisseau spatial. Les pilotes de l’armée Pavel Bellaïev et Alexeï Leonov sont sélectionnés. Ils devront affronter de nombreux obstacles et dangers. La fusée d’essai est par exemple détruite deux semaines avant le début de la mission. Les russes ne parviennent pas à en identifier les causes… Ce film palpitant relate les exploits incroyable de deux héros de la conquête spatiale dans des conditions frôlant l’impossible. Coincé dans l’ombre de Youri Gargarine et de Neil Armstrong, Alexeï Leonov fût le premier homme à réussir une sortie dans l’espace le 12 avril 1961. Fascinant.

Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement

