Les folies séculaires au Gault du Perche Le Gault-du-Perche, samedi 20 avril 2024.

Concert de Rameau à Django

Les folies séculaires au Gault du Perche. Faire le lien entre la musique baroque et l’héritage manouche de Django Reinhardt, telle est la mission de ce concert. Au violon, Laurent Zeller de formation classique, est aussi professeur à Jazz à Tours . Norbert Aboudaram (co-fondateur de Bratsch ), à l’accordina, ajoute une touche de magie avec son accordéon à bouche méconnu. Alain Grange au violoncelle, de formation classique est un improvisateur. Il apporte une profondeur émotionnelle grâce à ses interprétations intuitives, et innovante. Pierre Bluteau, à la guitare baroque, conjugue avec brio le style délicat de la musique baroque avec l’énergie et la virtuosité du jazz de Django. Une soirée mémorable où les genres se chevauchent. On plonge dans un univers où les siècles se rencontrent. 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20 22:00:00

Le Gault-du-Perche 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

