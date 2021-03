Nantes Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Les folies russes – Nantes Philharmonie – ANNULÉ Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les folies russes – Nantes Philharmonie – ANNULÉ Conservatoire de Nantes, 27 mars 2021-27 mars 2021, Nantes. 2021-03-27 Concert annulé

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : non de 6 à 16 €Réservations : helloasso / Francebillet / Ticketmaster / 06 58 28 79 96 / billetterie@philhar.com Billetterie sur place une heure avant le concert à partir de 3 ans Concert annulé Entre Nantes et la Russie : l’arrangement musical, c’est tout un art ! Cap à l’Est ! Au fil d’un concert spécial Russie, Nantes Philharmonie donne carte blanche aux étudiants du conservatoire de Nantes pour revisiter les œuvres des plus grands compositeurs russes. De l’inédit pour orchestre d’harmonie ! Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Conservatoire de Nantes Ville Nantes Age maximum à partir de 3 ans