Les folies naturelles Parc Sourreil, 14 mai 2022, Villenave-d'Ornon.

Les folies naturelles

Parc Sourreil, le samedi 14 mai à 14:00

La Ville vous donne rendez-vous pour une fête spécialement dédiée à la nature. —————————————————————————— ### L’occasion de partager un évènement convivial et familial tout en renforçant notre lien à la nature. **Après-midi de sensibilisation et de partage au programme :** * **14 h – 16 h** : balade sensorielle à travers le quartier avec Yann Dusza, docteur en écologie urbaine. [La Cie Adieu Panurge](http://adieupanurge.org/equipes/les-artistes/), s’invitera au cours de la balade pour vous faire découvrir ces espaces de nature avec un regard différent. Inscription au 05 56 75 69 85. * **A partir de 14 h** : nombreuses activités de plein air pour tous Ateliers de sensibilisation à la biodiversité, café philo spécial nature, grimpe aux arbres et hamac, découverte de l’apiculture, fabrication de bombes à graines et d’herbiers, pratique de la teinture végétale, jeux en bois et de société, lecture sous les arbres, initiation au Qi Gong, vente de plants… **Soirée festive et musicale** * **18 h :** [le Théâtre des 7 lieues présentera son spectacle “Lila des bois”](http://www.t7l.com/nos-spectacles/univers-des-arbres/) pour tout public. Spectacle, dans les arbres, entre ciel et terre…en route piour le tour du monde des arbres. * **20 h :** le groupe bordelais [Mystère Guinche](https://k-music.fr/artistes/mystere-guinche) vous entraîne dans sa “nouvelle guinguette” Reprise de chansons populaires de toute époque avec des arrangements musicaux originaux et actuels, avec pour objectif de faire gincher toutes les générations ! **Restauration et boissons sur place.** + d’infos service ville durable.

Entrée libre

Villenave fête la nature !

Parc Sourreil chemin de leysotte, 33140, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T22:00:00