Les Folies Molières Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Les Folies Molières Saint-Malo, 27 mai 2022, Saint-Malo. Les Folies Molières Intra-Muros 6 rue Groult Saint-Georges Saint-Malo

2022-05-27 – 2022-05-27 Intra-Muros 6 rue Groult Saint-Georges

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Le Musi-Théâtre des Corsaires Malouins présente sa création 2022, Les Folies Molière, une comédie d’Anne Kolb Dibko. Molière au bistrot ! Deux évènements bousculent la vie de ce petit village : Tandis qu’une « manif » a lieu sur l’unique rond-point, une troupe de théâtre vient jouer un spectacle « Molière » au bistrot « Les Folies ». La police est sur les dents ! Un va et vient comique du passé au présent, du réel à la fiction, du rire au drame…Et tout finit par des chansons… Une pléiade d’acteurs, des scènes de Molière en costumes d’époque, un pianiste sur scène, une comédie pour tout public. Billetterie disponible aux points de ventes suivants : La grande passerelle, Librairie L’Etagère, Cultura.

Possibilité de réservation en ligne sur le site de HELLO ASSO musi.theatre35@gmail.com +33 6 82 01 26 82 Le Musi-Théâtre des Corsaires Malouins présente sa création 2022, Les Folies Molière, une comédie d’Anne Kolb Dibko. Molière au bistrot ! Deux évènements bousculent la vie de ce petit village : Tandis qu’une « manif » a lieu sur l’unique rond-point, une troupe de théâtre vient jouer un spectacle « Molière » au bistrot « Les Folies ». La police est sur les dents ! Un va et vient comique du passé au présent, du réel à la fiction, du rire au drame…Et tout finit par des chansons… Une pléiade d’acteurs, des scènes de Molière en costumes d’époque, un pianiste sur scène, une comédie pour tout public. Billetterie disponible aux points de ventes suivants : La grande passerelle, Librairie L’Etagère, Cultura.

Possibilité de réservation en ligne sur le site de HELLO ASSO Intra-Muros 6 rue Groult Saint-Georges Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Intra-Muros 6 rue Groult Saint-Georges Ville Saint-Malo lieuville Intra-Muros 6 rue Groult Saint-Georges Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Les Folies Molières Saint-Malo 2022-05-27 was last modified: by Les Folies Molières Saint-Malo Saint-Malo 27 mai 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine