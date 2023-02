Les Folies Gruss (Paris) LES FOLIES GRUSS, 20 février 2023, PARIS.

La Compagnie Alexis Gruss (LIC. 2-1122719) présente LES FOLIES GRUSS : C’EST SHOW SHOW SHOW DEUXIÈME SAISON Les Folies Gruss ouvrent leurs portes à Paris pour cette saison 2022 – 2023 après un succès remarquable cet été. L’occasion pour ceux qui ne l’ont pas encore vu d’entrer dans un univers unique hors du temps ! Au programme :Un accueil festif, gourmand et à cheval !Laissez-vous accueillir par les artistes et musiciens puis prenez place pour déguster votre repas au rythme des musiques et des animations. Huître et champagne ou crêpe et jus de fruit, il y en a pour tous les goûts !Un show unique au monde !Un spectacle équestre et aérien magique, conçu sur mesure pour vous faire vivre des moments d’émotions fortes. Des acrobaties époustouflantes, des envolées aériennes exaltantes des tableaux comiques et d’autres surprises, découvrez au plus près de la piste, nos artistes aux multiples talents.On ne se quitte pas comme ça !Une fois les projecteurs éteints, les artistes prolongent ces instants féériques… un échange, une photo, un sourire.Ici les artistes sont vos hôtes ! INFORMATIONS PRATIQUESVENDREDI, SAMEDI – EN SOIRÉE Accueil et restauration : 19h00Spectacle : 21h00 (durée 1h30)After show : 23h SAMEDI DIMANCHE – AU DÉJEUNERAccueil et restauration : 12h30Spectacle : 15h00 (durée 1h30)Réservation restauration non nécessaire Respects des consignes sanitairesPlacement numéroté, accompagné par nos hôtesses dans la catégorie choisie. Réservation PMR uniquement par téléphone – 01 45 01 71 26Adresse des Folies Gruss à Paris Carrefour des Cascades, 75016 PARIS Accès :EN VOITURE Périph. ext. : Sortie Porte de Passy et suivre fléchage. Périph. Int. : Sortie Porte d’Auteuil et suivre le fléchage. EN MÉTRO Ligne 10 : Porte d’Auteuil – sortie N° 2 Hippodrome d’Auteuil Ligne 9 : Ranelagh + 15 minutes de marche jusqu’au chapiteau EN BUS PC1- 32 : Arrêt Porte de Passy BUS 70 : Arrêt Porte de Passy Station Vélib’ à proximité NAVETTEDépart Métro 10 porte d’AuteuilSortie 2 : Hippodrome d’Auteuil Compagnie Alexis Gruss

