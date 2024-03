LES FOLIES GRUSS ESTIVALES – LES FOLIES GRUSS COMPAGNIE ALEXIS GRUSS Beziers, samedi 6 juillet 2024.

COMPAGNIE ALEXIS GRUSS -LES FOLIES GRUSS ESTIVALES – 2024À année exceptionnelle, spectacle exceptionnel !La Compagnie Alexis Gruss va encore vous surprendre avec un spectacle musical, équestre etaérien « fait-maison ». Cette année toujours, les artistes sont vos hôtes, et ils accueillent en plus,un hôte pas comme les autres. Stéphan Gruss est fier de vous présenter un spectacle écrit à quatremains avec l’auteur et compositeur Grégory Garell, dans un décor original de Grégory Antoine.Ensemble, ils subliment les 25 artistes, les 50 Chevaux de la cavalerie, l’Orchestre des Folies Grusset nos deux interprètes Candice Parise et Xavier Ducrocq.Ils vous ont préparé un synopsis renversant !Trois temps forts pour une expérience inédite : Un pré-show : Dégustez un délicieux repas fait-maison dans ce cadre pittoresque, sous leslumières douces du soir, laissez-vous emporter par le charme rustique des lieux et admirez lesprestations artistiques qui ponctuent la soirée.Un spectacle musical équestre et aérien : une production d’un nouveau genre d’1h30 où la magiede l’art équestre se mêle aux exploits des tableaux saltimbanques avec en point d’honneur laGrande Poste, inégalée et unique au monde.Le public découvre ce challenge hors-norme encore jamais vu où s’équilibre la dramaturgie,l’innovation, les défis de progrès technique et artistique.Le spectacle :Pour Louise, jeune chanteuse pétillante, intégrer la troupe desFolies Gruss est un rêve d’enfance. Le casting de la chanteuse dunouveau spectacle est une occasion en or à ne pas rater ! Maistout ne se passe pas comme prévu… Heureusement, elle fait laconnaissance de Piotr, fidèle technicien qui lui fait découvrir lestalents et le savoir-faire équestre de cette famille hors ducommun. Louise parviendra-t-elle à réaliser son rêve ? Et quelsecret Piotr nous cache-t-il ?Un after show : Venez partager des moments de convivialité et de joie, où la musique et l’art semêlent pour créer une expérience inoubliable dans un décor bucolique jusqu’à la fin de la soirée !HORAIRES – Du mardi au dimanche :Tous les soirs à 21h30.Représentation exceptionnelle le lundi 8 juilletAnnulation exceptionnelle en raison de la fête Nationale le 13 juilletDurée du spectacle : 1h30NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : Restauration : pensez à réserver votre table !Ouverture de la restauration et du pré-show : 19h00HORAIRES Billetterie – Du mardi au dimanche : de 11h00 à 21H30Pour le confort de nos spectateurs l’espace scénique sera couvert cette année.Placement numéroté accompagné par nos hôtes et hôtesses.Réservation PMR uniquement par téléphone au 04 90 29 49 49 dans la limite des places disponibles.

Tarif : 20.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-07-06 à 21:30

COMPAGNIE ALEXIS GRUSS 1487 ROUTE DE NARBONNE – 34500 Beziers 34