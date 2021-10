Les Folies Gruss Chapiteau Alexis Gruss, 14 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 14 octobre 2021 au 6 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 21h à 22h30

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h à 16h30

Les Folies Gruss, lieu de tous les plaisirs, où le spectateur peut faire le plein des sens, avant, pendant, après le spectacle. Nouvelle scénographie, nouvelle équipe créative, nouvelles envies, nouvelles complicités. Atmosphère festive et conviviale.

Résolument équestriens, hardiment aériens, ardemment musiciens, à jamais saltimbanques ! Des mois de travail exigeant pour mettre en valeur les talents de la famille en poussant plus loin tous les curseurs. Nouvelle équipe créative, nouvelle scénographie, nouvelles envies, nouvelles complicités. L’espace est entièrement redéfini, de nouvelles perspectives sont proposées aux acrobates et musiciens et donnent ainsi aux spectateurs de nouvelles sensations. Ce sont toutes ces émotions de proximité que nous vous invitons à découvrir. Autour d’un repas avant le spectacle, autour d’un verre après… rencontrons-nous!

INFORMATIONS PRATIQUES :

Respect des consignes sanitaires

Placement en famille garanti

Placement accompagné par nos hôtesses dans la catégorie choisie

Deux horaires, deux ambiances

En journée

12H30 : Accueil et ouverture de la restauration, de l’espace kids et animations surprises

15H00 : Spectacle

17H00 : Fermeture

En soirée

19H00 : Accueil et ouverture de la restauration, animations surprises

21H00 : Spectacle

22H30 : La soirée continue…

00H00 : Fermeture

Chapiteau Alexis Gruss Carrefour des Cascades Paris 75016

Ligne 10 : Arrêt Porte d’Auteuil sortie n°2 Hippodrome D’Auteuil Navette gratuite au départ de la Porte d’Auteuil PC1 et 32 Arrêt Porte de Passy et suivre le fléchage



Contact :Haracom 0321265294 info@haracom.fr http://www.folies-gruss.com/ https://www.facebook.com/lesfoliesgruss 0321265294

