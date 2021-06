LES FOLIES GRUSS A BEZIERS Béziers, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Béziers.

LES FOLIES GRUSS A BEZIERS 2021-07-10 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-22 23:00:00 23:00:00

Béziers Hérault

23 27 EUR Les Folies Gruss sont de retour cet été pour un spectacle exceptionnel.

Durant 1h30, 25 artistes et 50 chevaux vous offrent un moment d’émerveillement mêlant voltige équestre, chevaux en liberté et haute école, agrémenté d’acrobaties aériennes, d’humour et de jonglerie! Le tout accompagné par un orchestre live et Candice Parise, demi-finaliste de l’émission The Voice.

Possibilité de se restaurer avant et après le spectacle, à partir de 19h dans l’espace guinguette.

Entouré des chevaux de la compagnie, vous pourrez assister à de surprenantes prestations artistiques et musicales.

Après le show, n’hésitez pas à rester pour partager un moment en compagnie des artistes de la famille Gruss.

Réservation par téléphone, en ligne ou directement sur place, du mardi au dimanche de 14h à 21h30.

Réservation PMR par téléphone uniquement.

Placement en famille garanti dans le respect des normes sanitaires.

Gratuit pour les enfants de moins de 3ans, ils devront cependant rester sur les genoux des parents durant le spectacle.

+33 4 90 29 49 49

Folies Gruss