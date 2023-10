Les Folies Gruss 2023-2024 – Jubilé de la Compagnie A. Gruss 50 ans à Paris, 50 créations, ça se fête ! « Ici, les artistes sont vos hôtes » Chapiteau Gruss Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Du samedi 21 octobre 2023 au dimanche 25 février 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 100 ans. payant

Tarifs :

PLATINE : 79 €, OR : 65 €,

ARGENT:55 €

SECONDE FACE : 45 €

SECONDE CÔTÉ : 35 €

TROISIÈME FACE : 25 €

TROISIÈME CÔTÉ : 20 €

Sur https://www.folies-gruss.com/

Par téléphone : 01 45 01 71 26

Au guichet : du mer. au dim. de

11h à 19h.

Réservation PMR uniquement par téléphone.

À année exceptionnelle, spectacle exceptionnel ! La Compagnie Alexis Gruss va encore vous surprendre avec un spectacle musical, équestre et aérien « fait-maison ». Cette année toujours, les artistes sont vos hôtes, et ils accueillent en plus, un hôte pas comme les autres. Stéphan Gruss est fier de vous présenter un spectacle écrit à quatre mains avec l’auteur et compositeur Grégory Garell, dans un décor original de Grégory Antoine. Ensemble, ils subliment les 25 artistes, les 50 Chevaux de la cavalerie, l’Orchestre des Folies Gruss et nos deux interprètes Candice Parise et Xavier Ducrocq.

Ils vous ont préparé un synopsis renversant !

Trois temps forts pour une expérience inédite

Un pré-show : une restauration gourmande faite maison, lors d’un déjeuner ou d’un dîner rythmé par des

performances artistiques, accompagné par notre orchestre et nos chanteurs.

Un spectacle musical équestre

et aérien : une production d’un nouveau genre d’1h30 où la magie de l’art équestre se mêle aux exploits des tableaux saltimbanques

avec en point d’honneur la Grande Poste,

inégalée et unique au monde.

Le public découvre ce challenge hors-norme encore jamais vu où s’équilibre la dramaturgie, l’innovation, les défis de progrès technique et artistique.

Le spectacle :

Pour Louise, jeune chanteuse pétillante, intégrer la troupe des Folies Gruss est un rêve d’enfance.

Le casting de la chanteuse du nouveau spectacle est une occasion en or à ne pas

rater ! Mais tout ne se passe pas comme prévu… Heureusement, elle fait la

connaissance de Piotr, fidèle technicien qui lui fait découvrir les

talents et le savoir-faire équestre de cette

famille hors du commun. Louise parviendra-t-elle à réaliser son rêve ? Et

quel secret Piotr nous cache-t-il ?

« Hop ! Suivez-les sous le

chapiteau. »

Un after show : prolongez votre soirée en partageant un moment de convivialité. C’est l’occasion d’échanger avec les

artistes : une dédicace, une photo et un dernier verre.

Du rêve, encore…

Chapiteau Gruss Carrefour des Cascades 75016 Paris

Contact : +33145017126 https://www.facebook.com/lesfoliesgruss https://www.folies-gruss.com/

