Les folies Françoises et l’Ensemble Variations Amilly, dimanche 24 mars 2024.

Les folies Françoises et l’Ensemble Variations Amilly Loiret

Assistez au concert des folies françoises et l’Ensemble Variations.

Composé par Buxtehude en 1680 et dédié à Gustaf Düben, maître de chapelle du roi de Suède, ce cycle de sept cantates déplore chacune des sept plaies du Christ. L’œuvre s’inspire d’un recueil médiéval de poésie spirituelle. Buxtehude n’en conserve que des extraits et les introduit par une citation biblique faisant référence à la partie du corps concernée. Arias et concert spirituel, contrepoints et vocalises, douleur impatiente et langueur intolérable, se côtoient et s’entremêlent tout au long du programme. ‘‘Cor, cor meum’’ murmure le chœur ; soupir final d’une confession émouvante de sa détresse. 1313 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 18:00:00

fin : 2024-03-24

Place de l’Église

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire ejv@amilly45.fr

L’événement Les folies Françoises et l’Ensemble Variations Amilly a été mis à jour le 2024-03-05 par OT MONTARGIS