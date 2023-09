Tractotrain, musée de la vache et parc animalier vous attendent dans cette visite guidée Les Folies Fermières Garrigues Catégories d’Évènement: Garrigues

Tarn Tractotrain, musée de la vache et parc animalier vous attendent dans cette visite guidée Les Folies Fermières Garrigues, 16 septembre 2023, Garrigues. Tractotrain, musée de la vache et parc animalier vous attendent dans cette visite guidée Samedi 16 septembre, 14h00 Les Folies Fermières Gratuit. Sur inscription, par sms. Prenez-part à un parcours en tractotrain suivi d’une visite du musée de la vache commentés par David Caumette, avant de profiter d’un passage au parc animalier.

Une boutique des producteurs sera également ouverte jusqu’à 17h. Les Folies Fermières 1717 route de Saint-Sulpice, 81500 Garrigues Garrigues 81500 Tarn Occitanie 06 22 22 12 96 http://www.lesfoliesfermieres.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 22 12 96 »}] Les Folies Fermières. Parking voiture et camping-car. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

