Vallet Loire-Atlantique Sportifs amateurs ou confirmés, collègues, amis, hommes et femmes, vous serez nombreux à vous dépenser dans la bonne humeur et l’esprit d’équipe pour cette 1ère édition des Folies du Vignoble !/// Ce week-end sportif et festif est l’occasion de partager un bon moment dans le vignoble nantais autour d’activités physiques variées : 8H vélo de route, 8H VTT, trails, randonnées, course d’orientation ludique, etc…/// Venez nombreux pour participer à cet évènement convivial où la joie d’être ensemble et l’esprit collectif sont toujours gagnants !

Renseignements et inscriptions sur le site internet : https://lesfoliesduvignoble.fr/ Vallet

