LES FOLIES DU VIGNOBLE À VALLET Vallet, 18 juin 2022, Vallet.

LES FOLIES DU VIGNOBLE À VALLET Vallet

2022-06-18 – 2022-06-18

Vallet 44330

Sportifs amateurs ou confirmés, collègues, amis, hommes et femmes, vous serez nombreux à vous dépenser dans la bonne humeur et l’esprit d’équipe pour cette 1ère édition des Folies du Vignoble ! Ce week-end sportif et festif est l’occasion de partager un bon moment dans le vignoble nantais autour d’activités physiques variées : 8H vélo de route, 8H VTT, trails, randonnées, course d’orientation ludique, etc… /// L’ÉPREUVE DES « 8H ROUTE » : chaque équipe parcours le plus grand nombre de fois, en 8 heures de vélo par équipe en relais (libres) de 2, 3 ou 4 coureurs, ou en solo pour les plus courageux, un circuit de 7,3kms. /// L’ÉPREUVE DES « 8H VTT » : chaque équipe parcours le plus grand nombre de fois, en 8 heures de vélo par équipe en relais (libres) de 2, 3 ou 4 coureurs, ou en solo, un circuit de 6,7 kms composé à 100 % de chemins au cœur des vignes et en sous bois. /// LES TRAILS : 2 Trails sont au programme de cette manifestation : 22 kms & 12 kms. /// RANDONNÉES PÉDESTRES : 3 parcours de randonnées de 4 / 8 et 12 kms. /// PARCOURS D’ORIENTATION : à partager en famille organisé au coeur des vignes.

1ère édition des Folies du Vignoble à Vallet le samedi 18 juin 2022. Événement sportif autour du vélo, vtt, trails, randonnées, course d’orientation ludique…

contact@lesfoliesduvignoble.fr http://lesfoliesduvignoble.fr/

Sportifs amateurs ou confirmés, collègues, amis, hommes et femmes, vous serez nombreux à vous dépenser dans la bonne humeur et l’esprit d’équipe pour cette 1ère édition des Folies du Vignoble ! Ce week-end sportif et festif est l’occasion de partager un bon moment dans le vignoble nantais autour d’activités physiques variées : 8H vélo de route, 8H VTT, trails, randonnées, course d’orientation ludique, etc… /// L’ÉPREUVE DES « 8H ROUTE » : chaque équipe parcours le plus grand nombre de fois, en 8 heures de vélo par équipe en relais (libres) de 2, 3 ou 4 coureurs, ou en solo pour les plus courageux, un circuit de 7,3kms. /// L’ÉPREUVE DES « 8H VTT » : chaque équipe parcours le plus grand nombre de fois, en 8 heures de vélo par équipe en relais (libres) de 2, 3 ou 4 coureurs, ou en solo, un circuit de 6,7 kms composé à 100 % de chemins au cœur des vignes et en sous bois. /// LES TRAILS : 2 Trails sont au programme de cette manifestation : 22 kms & 12 kms. /// RANDONNÉES PÉDESTRES : 3 parcours de randonnées de 4 / 8 et 12 kms. /// PARCOURS D’ORIENTATION : à partager en famille organisé au coeur des vignes.

Vallet

dernière mise à jour : 2022-04-02 par