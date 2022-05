LES FOLIES DU JEUDI AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN Lavérune Lavérune Catégories d’évènement: Hérault

Lavérune

LES FOLIES DU JEUDI AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN Lavérune, 19 mai 2022, Lavérune. LES FOLIES DU JEUDI AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN Lavérune

2022-05-19 18:30:00 – 2022-05-19 23:00:00

Lavérune Hérault Lavérune LES AFTERWORKS DU CHÂTEAU

Aux portes de Montpellier… À l’ombre du Château, à la mode des estivales, vivez nos afterworks qui allient vins, grillades au braséro (par Cabiron Traiteur) sur une ambiance festive et musicale pour profiter des soirées d’été entre amis ou en famille ! Entrée gratuite, sur réservation uniquement. Alors, on se donne rendez-vous à l’Engarran pour déguster le vin du domaine et profiter des douces soirées d’été LES AFTERWORKS DU CHÂTEAU

