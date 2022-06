Les Folies de Brunoy Brunoy Catégories d’évènement: Brunoy

Essonne

Les Folies de Brunoy, 25 juin 2022 11:00, Brunoy. Grand projet culturel inédit, Les Folies de Brunoy vous donnent rendez-vous le samedi 25 juin. Durant cette journée, 8 personnages ayant particulièrement marqué l’histoire de Brunoy seront mis à l’honneur sur différents lieux symboliques du centre-ville.

De 14h à 18h, vous pourrez organiser librement votre parcours pédestre et découvrir les surprises et animations ponctuant les points de rendez-vous.

Un grand final vous sera offert en fin de journée à la Maison des arts à partir de 19h.

Détails Heure : 11:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Brunoy, Essonne Site : https://www.brunoy.fr/les-folies-de-brunoy-2/ Autres Lieu Centre-ville Ville Brunoy Age minimum 0 Age maximum 120 Organisateur Ville de Brunoy Tarif Gratuit Departement Essonne

