Fontaine-lès-Dijon Centre d'Animation Pierre Jacques Côte-d'Or, Fontaine-lès-Dijon Les Folies d’Automne Centre d’Animation Pierre Jacques Fontaine-lès-Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Fontaine-lès-Dijon

Les Folies d’Automne Centre d’Animation Pierre Jacques, 26 novembre 2021, Fontaine-lès-Dijon. Les Folies d’Automne

du vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre à Centre d’Animation Pierre Jacques

La Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon, vous invite aux « Folies d’Automne » les 26-27-28 novembre. Trois jours de musique …huit concerts exceptionnels…un programme éclectique : Beethoven, Chopin, Lalo, Gershwin, Saint-Saëns, Vivaldi, Poulenc, Bach, Liszt, Piazzolla, Rameau, Scarlatti, Chausson, Debussy, Grieg… Notre marraine Anne Queffélec ouvrira le festival le vendredi 26 novembre à 20h30 avec le concerto n°4 de Beethoven pour piano, accompagnée par l’Ensemble Orchestral de Dijon, dirigé par Flavien Boy —qui poursuivra avec la Symphonie n°4 de Beethoven. Vous entendrez des sonorités nouvelles avec le marimba d’Adélaïde Ferrière, le hautbois et le basson du trio Walter, l’accordéon du trio Fauve—Vous retrouverez vos solistes favoris: Eve-Melody Salom, piano dans le concerto n°2 de Chopin – Nathan Mierdl, violon, dans la Symphonie Espagnole de Lalo… mais aussi le Songe du roi et de jeunes musiciens talentueux . Tout le programme sur : [http://lascenefontainoise.over-blog.com/](http://lascenefontainoise.over-blog.com/) Les Pass donnent droit à des places numérotées / possibilité de prendre des billets pour chacun des huit concerts. Les réservations seront prises à partir du mercredi 10 novembre, puis tous les lundis et mercredis de 14h30 à 18h30 dans le hall du CAPJ, rue des Carrois Fontaine-lès-Dijon. Renseignements : 06 01 96 12 47 A chaque concert, masque et pass sanitaire obligatoires.

Pass général : 57 € / réduit : 38 €Pass samedi : 28 € / réduit : 19 €Pass dimanche : 17 € / réduit : 12 €

La Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon, vous invite aux « Folies d’Automne » les 26-27-28 nTrois jours de musique.huit concerts exceptionnels.un programme éclectique Centre d’Animation Pierre Jacques Rue des Carrois Fontaine-lès-Dijon 21121 Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:00:00;2021-11-27T11:00:00 2021-11-27T21:45:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Fontaine-lès-Dijon Autres Lieu Centre d'Animation Pierre Jacques Adresse Rue des Carrois Fontaine-lès-Dijon 21121 Ville Fontaine-lès-Dijon lieuville Centre d'Animation Pierre Jacques Fontaine-lès-Dijon