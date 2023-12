PALOMA LES FOLIES BERGERE Paris, 11 avril 2024, Paris.

Après 3 représentations à l’Européen, 5 à la Scala et 3 à la Cigale, PALOMA revient à Paris avec deux nouvelles dates pour illuminer la scène des Folies Bergère les 10 et 11 avril 2024.De ses malles pleines à craquer sortiront sept femmes hautes en couleurs qui prendront vie sous les yeux du public à la faveur d’un changement d’accent, de perruque ou de look. Une galerie de femmes allant de Fanny Ardant à Lolashiva en passant par d’autres personnages aussi attachantes qu’hilarantes !PALOMA au PluriElles est une performance scénique ; un spectacle drôle, résolument féminin et un brin féministe !Metteur en scène : Hugo Bardin Auteurs : Hugo Bardin, Maximilien Marçais-Husson

Tarif : 19.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:00

LES FOLIES BERGERE 32, RUE RICHER 75009 Paris