DIDIER BARBELIVIEN LES FOLIES BERGERE Paris, 10 mars 2024, Paris.

« Tant qu’il y aura des chansons », la première tournée de Didier Barbelivien dans toute la France ! Auteur-compositeur reconnu et admiré, Didier Barbelivien rencontre, depuis le début des années 80, un grand succès en interprétant ses chansons en solo (« Elle », « Là où je t’aime », « Elsa », etc) ou en duo avec Félix Gray (« À toutes les filles » et « Il faut laisser le temps au temps ») ou encore Anaïs (« Les mariés de Vendée »). L’artiste aux plus de 2000 chansons, qui a déjà conquis le coeur de son public avec un nouvel album en octobre 2022, part pour la première fois en tournée dans toute la France à partir du 2 novembre, pour des concerts à son image, ponctués de traits d’union en live avec le public.Le 10 mars 2024, Didier Barbelivien fête ses 70 ans aux Folies Bergère. Ne manquez pas ce rendez-vous unique !

Tarif : 32.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 17:00

LES FOLIES BERGERE 32, RUE RICHER 75009 Paris 75