THE ILLUSIONISTS LES FOLIES BERGERE Paris, 2 mars 2024, Paris.

The Illusionists : un spectacle à couper le souffle, d’une ampleur sans précédent ! Venez découvrir les artistes incroyables, aux tours uniques et époustouflants, du spectacle de magie le plus plébiscité au monde, de West End à Londres à Broadway. Quel que soit votre âge, vous serez éblouis par les numéros les plus extravagants et stupéfiants jamais réalisés sur scène !

Tarif : 36.00 – 107.50 euros.

Début : 2024-03-02 à 15:30

LES FOLIES BERGERE 32, RUE RICHER 75009 Paris 75