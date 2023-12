FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE LES FOLIES BERGERE Paris, 3 février 2024, Paris.

LES PLUS GRANDS MAGICIENS DU MONDEENFIN REUNIS SUR LA SCENE DES FOLIES BERGERE !Ce spectacle a déjà conquis plus de 300.000 spectateurs en Europe depuis sa création !Le Festival Mondial de la Magie est une référence grâce à sa programmation exigeante et de qualité composée d’artistes magiciens mondialement primés et représentants les différents courants magiques.Le Festival Mondial de la Magie se fait un point d’honneur à rendre populaire ce spectacle en présentant des numéros pour toutes les générations.Plus de 2 heures de spectacle dédiées à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller et bien sûr…ne rien comprendre.Tous les artistes sélectionnés ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.Présentation officielle du Festival : Ronan CALVARY- Mikael SZANIEL- Alberto GIORGI- Nestor HATO- Juan MAYORAL- Jérôme MURAT- Huang ZHENG- Mag MARIN- Erwan BODIOU- Jimmy DELP

Tarif : 19.00 – 72.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 15:00

Réservez votre billet ici

LES FOLIES BERGERE 32, RUE RICHER 75009 Paris