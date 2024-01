SOUAD MASSI LES FOLIES BERGERE Paris, 30 janvier 2024, Paris.

Après un concert complet à la Salle Pleyel et une tournée internationale couronnée de succès, Souad Massi revient à Paris le 30 janvier 2024 aux Folies Bergère.Icône Franco-Algérienne de renom international, Souad Massi est une des grandes chanteuses auteure-compositrices actuelles. Sa folk mâtinée de pop marie les traditions nord-africaines et occidentales. Son timbre soyeux, propice à la confidence, se fait aussi plus véhément et engagé.

Tarif : 29.00 – 74.00 euros.

Début : 2024-01-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

LES FOLIES BERGERE 32, RUE RICHER 75009 Paris 75