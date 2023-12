CORPS A COEURS LES FOLIES BERGERE Paris, 29 janvier 2024, Paris.

Après le succès des deux premières éditions en 2022 puis 2023, toutes deux sold out, le show Corps à Cœurs imaginé par l’artiste Laurie Darmon revient pour la troisième fois le 29 janvier 2024 sur la scène des Folies Bergère ! Le temps d’une soirée exceptionnelle, de nombreux artistes et personnalités de la scène française auront carte blanche pour exprimer à leur manière leur rapport à leur corps, mélangeant performances lives, concerts, danses, talks ou encore sketchs. Parmi les personnalités invitées, on retrouvera notamment Louane, Irma, Marie-Flore, Joyce Jonathan, Tessa B., Charles de Vilmorin ou encore Benjamin Siksou. D’autres invité(e)s seront annoncé(e)s prochainement. À travers des témoignages forts et des performances originales, ce show inédit et pluridisciplinaire met à l’honneur ce qui se cache derrière l’image publique de ces nouvelles icônes dont la voix porte auprès des jeunes générations, transformant pendant quelques heures la salle mythique des Folies Bergère en une ode au corps sous toutes ses formes.

Tarif : 14.25 – 35.00 euros.

Début : 2024-01-29 à 19:30

LES FOLIES BERGERE 32, RUE RICHER 75009 Paris