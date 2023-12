FABRICE EBOUE LES FOLIES BERGERE Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Mise en scène Fabrice Eboué et Thomas GaudinRéseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, ces dernières années n’ont fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde…Fabrice Eboué se sent déjà dépassé…Le spectacle Adieu Hier rencontre un véritable succès à Paris et en tournée ! Dès janvier 2024, Fabrice Eboué revient sur scène, pour une nouvelle série de dates d’Adieu Hier – les dernières ! La plume acérée et l’art de rire de tout de Fabrice Eboué, nous garantissent de partager un moment d’humour mémorable !

Tarif : 24.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 21:00

LES FOLIES BERGERE 32, RUE RICHER 75009 Paris