GARDIEN DE LA TERRE LES FOLIES BERGERE Paris, 17 janvier 2024, Paris.

Plonge dans une fiction audio immersive et un voyage audiovisuel captivant guidé par la voix envoûtante de Stéphanie Dordain, alias Alessa. Cette expérience va transcender ta réalité et t’emmener dans un monde parallèle, où le réel et l’imaginaire se confondent… Durant ce voyage dont TU SERAS LE HÉROS, la seule limite sera ton imagination. Prépare-toi à faire un pas vers l’inconnu et à métamorphoser ta réalité dans ce spectacle d’un nouveau genre, unique au monde.Oseras-tu ? Voici le Synopsis En 2024, la Terre est en proie à une série de catastrophes et le futur de l’humanité est en danger.Malgré ce tableau sombre, des êtres venus d’autres galaxies gardent confiance et prennent une décision audacieuse : envoyer l’un d’entre eux sur Terre.Cette mission est des plus claires : réunir un groupe d’humains exceptionnels pour les embarquer dans un voyage intérieur profond et les guider à la découverte de leurs pouvoirs cachés.L’objectif est simple, mais crucial : éveiller le potentiel de super-héros qui sommeille en chacun d’eux.Désormais, le destin de la planète Terre repose entre leurs mains.Parviendront-ils à retrouver leur place et à changer l’avenir de l’humanité ?

Tarif : 29.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-01-17 à 20:00

LES FOLIES BERGERE 32, RUE RICHER 75009 Paris 75