FANTASMA CIRCUS EROTICA LES FOLIES BERGERE Paris, 6 janvier 2024, Paris.

FANTASMA Circus Erotica – Folies BergèreUn cabaret érotique, subversif et extravagant.Une création SAVARY & ZAFFUTOLes 4, 5 & 6 Janvier 2024 à 20h00Fantasma Circus Erotica donne vie aux fantasmes les plus inavouables et embarque les spectateurs et spectatrices dans une joyeuse féérie érotique. Cirque, performances visuelles et physiques, strip-tease, danse et burlesque donnent vie à ce panorama sulfureux. Fantasma est un temple des libertés, une maison des désirs mettant la différence et les différences à l’honneur. Les codes du genre y sont brouillés et réinventés.Ouverture du FANTASMA BAR à partir de 19h00.ÂGE MINIMUM REQUIS : 16 ansDurée120 min avec entracte

Tarif : 15.00 – 95.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 20:00

LES FOLIES BERGERE 32, RUE RICHER 75009 Paris 75